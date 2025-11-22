Россиянам рассказали, как снизить налог на доходы по банковским вкладам

Проценты по банковским вкладам входят в основную налоговую базу — значит, их тоже можно использовать для оформления вычетов. Это особенно выгодно тем, у кого небольшой официальный доход или он отсутствует: студентам, пенсионерам, домохозяйкам, а также ИП. Об этом рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова.

«То есть люди с небольшими доходами, пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели с помощью налоговой декларации могут получить вычеты дополнительно и с доходов от процентов по вкладам», — цитирует Пирогову РБК.

По словам эксперта, если удержанного за год налога по работе не хватает, чтобы полностью использовать, например, медицинский вычет, можно добавить к базе проценты по вкладам. Так россияне могут вернуть больше уплаченного НДФЛ через налоговую декларацию.

Ранее Life.ru сообщал, что в ноябре россиянам необходимо до конца месяца выполнить обязательства по трём видам налоговых платежей — имущественному, земельному и транспортному. Также требуется погасить задолженность по налогу на доходы физических лиц за предыдущий год.