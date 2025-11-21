Россия и США
21 ноября, 07:10

Экономист назвал причины, по которым могут приостановить выплату пенсии

Обложка © Life.ru

Выплата страховой пенсии может быть временно приостановлена по ряду чётко установленных законом оснований. Подробно о них в беседе с RT рассказал Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве России.

«Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение 6 месяцев подряд, неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы», — объяснил эксперт.

При этом, как подчеркнул Балынин, выплаты можно возобновить. Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд заявление и соответствующие документы, подтверждающие устранение причин приостановки. Срок рассмотрения — не более пяти рабочих дней.

Выплата возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за днём подачи документов. Исключение составляют случаи, когда инвалидность подтверждается досрочно — в этой ситуации пенсию восстановят со дня повторного признания лица инвалидом.

Ранее Life.ru рассказывал, что страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%. Социальный фонд уже заложил в бюджет средства для этого. Так, объём выплаты будет увеличен на 2 тысячи рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

