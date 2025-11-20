Выгодно ли откладывать пенсию? Эксперт объяснил, как вырастут выплаты при отсрочке на 5 и 10 лет

Отсрочка выхода на пенсию на 5–10 лет может существенно увеличить её размер за счёт повышающих коэффициентов, предусмотренных законодательством. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По его словам, на начало 2025 года фиксированная выплата, которая является гарантированной частью страховой пенсии, составляет 8 907 рублей 70 копеек в месяц. Именно к этой сумме и к накопленным пенсионным баллам применяются повышающие коэффициенты при добровольной отсрочке выхода на пенсию.

Если отложить оформление пенсии на 5 лет:

Индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся на 36%.

Фиксированная выплата возрастёт на 45%.

Если отложить выход на пенсию на 10 лет:

Индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся в 2,32 раза.

Фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза.

Таким образом, при более позднем выходе на пенсию её размер может вырасти более чем в два раза, отметил эксперт.

Но есть и минусы. В частности, нельзя забывать про здоровье и усталость. Работа может быть утомительной и отнимать время, которое человек планировал посвятить отдыху, семье или увлечениям. Может возникнуть внутренний конфликт между необходимостью работать и заботой о здоровье. Кроме того, существуют риски на рынке труда. Найти и сохранить работу в предпенсионном и пенсионном возрасте может быть непросто из-за существующих стереотипов у некоторых работодателей. Таким образом, решение об отсрочке выхода на пенсию имеет как свои преимущества, так и недостатки, и требует взвешенного подхода с учетом личных обстоятельств. Пётр Щербаченко доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Справка: как работает механизм отсрочки выхода на пенсию

Отсрочка выхода на пенсию в России является добровольной и поощряется государством через повышающие коэффициенты. Они применяются как к фиксированной выплате, так и к пенсионным баллам: чем дольше человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, тем заметнее растёт будущая пенсия. Максимальный эффект достигается при отсрочке на 10 лет и более.

Чаще всего на отсрочку идут граждане со стабильным доходом и удовлетворительным состоянием здоровья, которые хотят увеличить размер будущих выплат и не нуждаются в пенсии сразу. Такая стратегия позволяет компенсировать относительно низкие базовые выплаты и сформировать более высокий доход в пожилом возрасте.

При этом эксперты напоминают, что отсрочка подходит не всем. Потеря работы, ухудшение здоровья и жизненные обстоятельства могут сделать её невыгодной, поскольку человек теряет текущие выплаты, надеясь на будущий рост. Поэтому решение об отложенном выходе на пенсию должно приниматься с учётом личных финансовых и физических возможностей.