Россиянам рассказали, сколько баллов нужно накопить для пенсии в 25 тысяч рублей

Для получения средней страховой пенсии около 25 200 рублей россиянам необходимо накопить не менее 111,8 пенсионных баллов (ИПК). Об этом «Газете.ru» рассказала экономист, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

«Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года», — отметила она.

При этом минимальные требования для выхода на пенсию составляют 30 ИПК и 15 лет стажа. Система баллов, действующая с 2015 года, напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника.

Работодатель перечисляет 22% зарплаты на обязательное пенсионное страхование, из которых 16% идут на расчёт ИПК. Годовой максимум составляет 10 баллов, что ограничено нормативным размером страховых взносов. В 2025 году этот показатель равен 441 992 рублям.

Экономист привела конкретные примеры: при зарплате на уровне МРОТ (22 440 рублей) за год начисляется около 0,98 балла, а при средней зарплате по стране (92 866 рублей) — примерно 4,05 ИПК. Расчёт самой пенсии проводится по формуле: количество баллов × стоимость балла (145,69 рубля в 2025 году) + фиксированная выплата (8 907,70 рубля).

