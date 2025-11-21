Россия и США
21 ноября, 10:16

Юрист рассказал, как получить пенсию в размере 80 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Для получения максимальной страховой пенсии в России необходимо накопить рекордное количество пенсионных баллов при длительном трудовом стаже. Условия достижения пенсионного максимума в интервью раскрыл доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Его слова передаёт «Вечерняя Москва».

Эксперт пояснил, что при годовом максимуме в 10 пенсионных баллов и стаже 49 лет можно рассчитывать на страховую пенсию около 71 тысячи рублей. С учётом фиксированной выплаты в 8 907 рублей общий размер пенсионного обеспечения достигнет примерно 80 тысяч рублей.

«Это достигается за счёт длительного профессионального стажа и высокой официальной заработной платы на протяжении всей трудовой деятельности. Кроме того, важно, чтобы работодатель исправно уплачивал страховые взносы в Социальный фонд, поскольку именно они формируют будущие выплаты», — подчеркнул собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько пенсионных баллов необходимо накопить, чтобы получать пенсию в размере 25 тысяч рублей. Такой объём считается средним в нашей стране. Кстати, минимальные требования для выхода на пенсию составляют 30 ИПК и 15 лет стажа.

Владимир Озеров
