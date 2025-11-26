Россиян ждёт несколько индексаций пенсионных выплат в 2026 году, заявила экономист

Пенсионерам России в 2026 году предстоит несколько этапов повышения выплат, сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Первая индексация на 7,6% вступит в силу уже с 1 января 2026 года, что позволит пенсионерам в декабре 2025 года получить сразу две выплаты — за декабрь и за январь с учётом индексации. Это коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров, всего порядка 40 миллионов человек.

Вторая индексация запланирована на 1 апреля 2026 года — она затронет социальные пенсии и составит 6,8%. Социальные выплаты получают инвалиды, потерявшие кормильца, а также те, кто не набрал нужный стаж или пенсионные баллы. При этом меняется и возраст выхода на социальную пенсию — 64 года для женщин и 69 лет для мужчин, а цена пенсионного коэффициента повышается до 156,76 рубля.

Кроме того, в августе 2026 года повышение ждёт работающих пенсионеров, где прибавка будет зависеть от накопленных пенсионных баллов за 2025 год. С 1 октября 2026 года ожидается также индексация военных пенсий и пенсий сотрудников силовых структур на 4%, одновременно с ростом денежного довольствия.