В Госдуме рассказали, как определить дату выхода на пенсию
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Порядок определения даты выхода на пенсию чётко регламентирован законодательством, причём основным критерием остаётся достижение установленного возраста, который поэтапно повышается, заявил депутат член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, при расчётах необходимо учитывать как год рождения, так и наличие льготного стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию.
Отдельные категории граждан, включая работников тяжёлых и опасных профессий, педагогов, медиков и многодетных матерей, имеют право на досрочное назначение пенсии. Для этих групп предусмотрены особые условия, когда пенсия назначается не по возрасту, а после выработки специального стажа, добавил парламентарий.
Он рекомендовал гражданам заранее, за полгода или год, начинать подготовку документов для обращения в Социальный фонд России. Для определения точной даты выхода на пенсию собеседник RT посоветовал использовать официальный калькулятор на портале «Госуслуг» или обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства.
«Это позволит избежать лишней суеты и своевременно оформить все необходимые выплаты», — подчеркнул депутат ГД РФ.
