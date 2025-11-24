В Госдуме рассказали, как определить дату выхода на пенсию

Порядок определения даты выхода на пенсию чётко регламентирован законодательством, причём основным критерием остаётся достижение установленного возраста, который поэтапно повышается, заявил депутат член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, при расчётах необходимо учитывать как год рождения, так и наличие льготного стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию.

Отдельные категории граждан, включая работников тяжёлых и опасных профессий, педагогов, медиков и многодетных матерей, имеют право на досрочное назначение пенсии. Для этих групп предусмотрены особые условия, когда пенсия назначается не по возрасту, а после выработки специального стажа, добавил парламентарий.

Он рекомендовал гражданам заранее, за полгода или год, начинать подготовку документов для обращения в Социальный фонд России. Для определения точной даты выхода на пенсию собеседник RT посоветовал использовать официальный калькулятор на портале «Госуслуг» или обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства.

«Это позволит избежать лишней суеты и своевременно оформить все необходимые выплаты», — подчеркнул депутат ГД РФ.