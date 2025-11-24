Экономист подсчитал, как изменилась стоимость пенсионных баллов за последние 10 лет

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости выросли почти в 2,3 раза за десять лет, подсчитал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата — 8907,70 рубля.

«С момента введения формулы эти значения выросли почти в 2,3 раза (с 64,10 рубля и 3935 рублей соответственно), что отражает приоритетность пенсионного обеспечения», — отметил экономист в беседе с «Газетой.ru».

Он добавил, что количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от размера официальной зарплаты, поскольку работодатель ежемесячно уплачивает страховые взносы, формирующие пенсионные права граждан. К примеру, при доходе 75 тысяч рублей в месяц в 2025 году россиянин получает 3,262 ИПК за год.

С 2026 года запланировано повышение стоимости ИПК до 156,76 рубля и фиксированной выплаты до 9584,69 рубля. А индексация страховых пенсий на 7,6% будет проведена досрочно — с января 2026 года, причём темп повышения превысит прогнозный уровень инфляции, подчеркнул эксперт.