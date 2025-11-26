В Совфеде одобрили пенсии детям, зачатым через ЭКО после смерти отца
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mahsun YILDIZ
Совет Федерации официально одобрил закон о назначении страховых пенсий детям, которые появились на свет с помощью ЭКО спустя более чем 300 дней после смерти своего биологического отца. Документ приняли на пленарном заседании.
Такие дети смогут получать 7 689 рублей в месяц. Если ребёнок — инвалид или инвалид с детства I группы, выплата увеличится до 21 177 рублей. Для инвалидов I группы и детей-инвалидов II группы предусмотрена пенсия 17 648 рублей, для инвалидов III группы — 7 500 рублей.
Ранее в России подсчитали максимальный размер пенсии, на которую смогут рассчитывать зумеры при работе всю жизнь и на средней зарплате. Как оказалось, сумма не преодолеет отметку в 40 тысяч рублей.
