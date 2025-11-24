Взвешенные отношения: Life.ru выяснил, почему современная молодёжь боится заводить детей

Молодое поколение всё чаще выбирает эмоциональный комфорт и соответствие партнёрских ожиданий как критерии для построения семьи. В то же время рождение детей нередко откладывается по экономическим и карьерным причинам. К такому выводу пришёл научный коллектив НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ под руководством Олега Судоргина.

Как говорится в масштабном исследовании отношения поколения Z к созданию семьи, результаты которого есть в распоряжении Life.ru, прослеживается возникновение новой культурной модели брачно-семейных отношений. В ней центральное место занимает уже личный выбор, а не социальные предписания.

Подростки всё чаще ценят стабильность и официальный статус отношений, но свобода выбора и более осознанное и взвешенное отношение к созданию семьи идут во главу углу при принятии решений.

Среди студентов московских вузов (18-22 года) выявлены ключевые демотивирующие факторы деторождения: недостаток финансовых средств, отсутствие собственного жилья и психологические барьеры, включая страх не справиться с родительскими обязанностями. Молодёжь не отказывается от родительства, но откладывает его, рассматривая детей как символ достигнутой жизненной устойчивости, а не начало взрослой жизни.

Большинство выражает желание иметь детей, однако откладывает его реализацию по экономическим и карьерным причинам. Эти выводы вписываются в более широкий национальный контекст: сдвиг к позднему родительству, снижение суммарного коэффициента рождаемости и возрастающие требования молодёжи к уровню жизни до вступления в брак и рождении детей.

Эксперты подтверждают концепцию социальной трансформации института семьи, отмечая для поколения Z характерные черты: индивидуализацию жизненных стратегий, отсроченную социализацию и гибридность ценностей. В рамках исследования разработано специализированное программное обеспечение для оценки эффективности мер демографической политики и проект унифицированного социально-демографического паспорта региона.

На основе полученных в ходе исследований данных и разработанного ПО научным коллективом ГУУ разработаны рекомендательные меры повышения рождаемости в составе механизмов реализации государственной социально-демографической политики. Составленные рекомендации будут переданы в Государственную думу Российской Федерации.

