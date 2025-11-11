В Госдуме опасаются снижения рождаемости в России из-за семейной ипотеки под 12%

Повышение ставки по семейной ипотеке до 12% может привести к резкому снижению рождаемости в России, поскольку многие молодые семьи лишатся возможности приобрести жильё, предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя соответствующие инициативы.

«В молодых семьях доходы обычно небольшие. Получается, что именно эту категорию мы лишаем практически единственной возможности приобрести свое жильё», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, разница между платежами при ставке 6% и 10% становится критической для молодых семей с невысокими доходами. Дополнительные средства, которые придётся направлять на погашение кредита, могли бы быть потрачены на воспитание детей, но вместо этого обоим родителям придётся сосредоточиться на выполнении кредитных обязательств.

Собеседник «Газеты.ru» также отметил необходимость тщательной проработки механизма дифференцированной ставки, включая вопросы снижения процентов при рождении последующих детей в семьях, уже оформивших ипотеку. Важнейшим аспектом реформы должна стать справедливость предлагаемой системы для граждан.

Напомним, в России до конца 2025 года могут законодательно утвердить новые ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. В частности при появлении третьего ребёнка, ставка может опуститься до 4%, рассказал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Однако для семей с одним ребёнком ставка может вырасти до 12%.