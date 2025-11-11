Больше детей – меньше %: В Госдуме рассказали об обновлении семейной ипотеки

В России до конца 2025 года могут законодательно утвердить новые ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. В частности при появлении третьего ребёнка, ставка может опуститься до 4%, рассказал РИА «Новости» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребёнок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — пояснил парламентарий, комментируя законопроект.

По его словам, для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке ещё находится в стадии обсуждения. Депутат подчеркнул, что законопроект будет принят до конца года, а вступит в силу уже в 2026 году.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года Минфин РФ изменяет правила предоставления семейной ипотеки: супруги больше не смогут оформить по отдельности два льготных кредита — оба будут числиться как созаёмщики одного займа. Это следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.