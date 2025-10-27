С 1 февраля 2026 года Минфин вводит новые правила выдачи семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года Минфин РФ изменяет правила предоставления семейной ипотеки: супруги больше не смогут оформить по отдельности два льготных кредита — оба будут числиться как созаемщики одного займа. Это следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.

«По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключённым с 1 февраля 2026 года, супруг (супруга) заёмщика включается в состав солидарных заёмщиков по кредиту», — говорится в документе.

Новые правила означают, что семейная ипотека теперь оформляется совместно на обоих супругов, а не отдельно на каждого. Это касается всех договоров и соглашений о рефинансировании, заключённых после 1 февраля 2026 года. Исключение сделано только для случаев, когда один из супругов имеет иностранное гражданство.

Ранее сообщалось, что программа семейной ипотеки фактически становится «столичной» и нуждается в доработке. Важно стимулировать семьи улучшать жилищные условия в своих регионах, а не концентрировать спрос на жильё в крупных городах. Необходимо создать условия, которые побуждали бы семьи с детьми повышать уровень комфорта своего жилья на местах.