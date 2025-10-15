В России прогнозируют снижение ставки по семейной ипотеке до 4%

Для многодетных семей ставка по семейной ипотеке может быть снижена до 4%. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.

По словам эксперта, параллельно планируется поднять ставку для семей с одним ребёнком с нынешних 6% до 10–12%. Сейчас на них приходится до 40% выдач, тогда как семьи с тремя и более детьми получают менее 1% кредитов — поэтому бюджетные расходы при перестановке ставок могут не вырасти, а даже сократиться.

Киселёва отмечает, что 4% охватит небольшую группу заёмщиков. Кроме того, реальные барьеры остаются: высокий первоначальный взнос (от 20%), рост цен на жильё, который может съесть эффект от снижения ставки, и низкие доходы — около 20% многодетных всё ещё относятся к малообеспеченным.

«При снижении ставки с 6 до 4% можно ожидать, что в среднем ежемесячный платёж сократится на 20–25%. Для более детальных оценок можно использовать ипотечный калькулятор на сайте любого банка», — советует аналитик.

Однако сейчас реальность такова, что для первоначального взноса за однушку в России вам потребуется примерно 14 зарплат. Максимальные показатели фиксируются в Сочи и Москве — 2,5 и 2,9 миллиона рублей.