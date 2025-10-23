Сектор Газа
23 октября, 12:14

Матвиенко: Семейная ипотека стала «столичной», ставку многодетным нужно снижать

Обложка © Life.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программа семейной ипотеки фактически превращается в «столичную» и требует доработки. По её словам, необходимо стимулировать семьи улучшать жилищные условия в своих регионах, а не концентрировать спрос на жильё в крупных городах.

«Считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент. Нужно создать условия, которые бы побуждали семьи с детьми улучшать свои жилищные условия у себя в регионе», — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Спикер предложила дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей: чем больше детей в семье, тем ниже должна быть ставка.

Кроме того, Матвиенко отметила необходимость развивать систему льготного и доступного арендного жилья для семей с детьми, подчеркнув, что жилищная поддержка должна стать ключевым элементом демографической политики государства.

Семейная ипотека: справка

Программа семейной ипотеки действует в России с 2018 года и направлена на поддержку семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Ставка по такой ипотеке составляет 6%, а разницу банкам компенсирует государство.

Средства можно использовать на покупку готового или строящегося жилья, строительство дома или рефинансирование уже взятого кредита. Первоначально программа должна была завершиться в 2022 году, однако из-за высокого спроса её неоднократно продлевали — сейчас она действует до 2030 года.

По данным Минстроя, за время реализации программы более 700 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Однако большинство сделок приходится на Москву и Санкт-Петербург, где выше стоимость жилья и активнее рынок.

