Матвиенко предложила направить маткапитал на поддержку многодетных семей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить программу материнского капитала, направив её в первую очередь на поддержку многодетных семей. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать её на поддержку многодетности — рождение третьего и последующих детей. Сегодня маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого», — подчеркнула Матвиенко.

По её словам, именно многодетные семьи нуждаются в максимальной поддержке, поэтому все федеральные и региональные меры должны быть сфокусированы на стимулировании рождения третьего и последующих детей. Спикер Совета Федерации отметила, что это станет логичным шагом в развитии демографической политики государства.

Материнский капитал: справка

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года и является одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми. Первоначально выплаты предоставлялись только при рождении второго ребёнка, но позже действие программы расширили — теперь сертификат можно получить уже после рождения первенца.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, накопительную пенсию матери или адаптацию детей с инвалидностью. С 2025 года размер выплаты составляет около 630 тысяч рублей на первого ребёнка и около 830 тысяч — на второго и последующих.

За время действия программы сертификаты получили более 12 миллионов российских семей.