23 октября, 12:10

Матвиенко предложила направить маткапитал на поддержку многодетных семей

Обложка © Life.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить программу материнского капитала, направив её в первую очередь на поддержку многодетных семей. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать её на поддержку многодетности — рождение третьего и последующих детей. Сегодня маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого», — подчеркнула Матвиенко.

Путин: Многодетные семьи должны стать нормой для России
Путин: Многодетные семьи должны стать нормой для России

По её словам, именно многодетные семьи нуждаются в максимальной поддержке, поэтому все федеральные и региональные меры должны быть сфокусированы на стимулировании рождения третьего и последующих детей. Спикер Совета Федерации отметила, что это станет логичным шагом в развитии демографической политики государства.

Материнский капитал: справка

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года и является одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми. Первоначально выплаты предоставлялись только при рождении второго ребёнка, но позже действие программы расширили — теперь сертификат можно получить уже после рождения первенца.

Путин призвал молодёжь не откладывать рождение детей «на потом»
Путин призвал молодёжь не откладывать рождение детей «на потом»

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, накопительную пенсию матери или адаптацию детей с инвалидностью. С 2025 года размер выплаты составляет около 630 тысяч рублей на первого ребёнка и около 830 тысяч — на второго и последующих.

За время действия программы сертификаты получили более 12 миллионов российских семей.

Марина Фещенко
