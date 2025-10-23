Матвиенко предложила направить маткапитал на поддержку многодетных семей
Обложка © Life.ru
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить программу материнского капитала, направив её в первую очередь на поддержку многодетных семей. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать её на поддержку многодетности — рождение третьего и последующих детей. Сегодня маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого», — подчеркнула Матвиенко.
По её словам, именно многодетные семьи нуждаются в максимальной поддержке, поэтому все федеральные и региональные меры должны быть сфокусированы на стимулировании рождения третьего и последующих детей. Спикер Совета Федерации отметила, что это станет логичным шагом в развитии демографической политики государства.
Материнский капитал: справка
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года и является одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми. Первоначально выплаты предоставлялись только при рождении второго ребёнка, но позже действие программы расширили — теперь сертификат можно получить уже после рождения первенца.
Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, накопительную пенсию матери или адаптацию детей с инвалидностью. С 2025 года размер выплаты составляет около 630 тысяч рублей на первого ребёнка и около 830 тысяч — на второго и последующих.
За время действия программы сертификаты получили более 12 миллионов российских семей.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.