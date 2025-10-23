Путин пообещал сохранить все льготные ипотечные программы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство сохранит все действующие инструменты льготной ипотеки. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Вы знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. <...> В основном-то всё, что сохранилось у нас из льготной ипотеки, направлено именно на семьи с детьми», — заявил глава государства.

Путин напомнил о действующих программах — семейной ипотеке под 6% и льготной ипотеке под 2% для регионов, где требуется особое внимание к поддержке семьи. Он также отметил важность развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), подчеркнув, что подобные меры уже привели к росту объёмов жилищного строительства в последние годы.

Кроме того, лидер России подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой для страны. А поддержка семей является безусловным приоритетом в сфере демографии. Президент подчеркнул, что власти нацелены на комплексный подход к решению демографических задач, включая доступное жильё, образование, медицину и развитие детских программ в регионах.