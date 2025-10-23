Сектор Газа
23 октября, 12:54

Путин поручил подумать над системой ясель, чтобы женщины вернулись в профессию

Обложка © Life.ru

В России необходимо и важно развивать ясельные группы, чтобы у современной женщины была возможность оперативно вернутся к работе, не теряя профессиональные навыки. Об этом во время Совета по демографической и семейной политике заявил президент Владимир Путин.

«Чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, а в современном мире это многого стоит, и ситуация быстро меняется, темпы изменений очень большие, особенно в производственной сфере. Очень важно, чтобы женщина имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию, не терять уровень квалификации», — сказал глава государства.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой президент напомнил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался и требует дальнейшего изучения.

Напомним, что сегодня Владимир Путин дал старт работе Совета, занимающегося вопросами реализации госполитики в сфере демографии и семьи. На заседании президент подчеркнул, что поддержка семей является безусловным приоритетом и важнейшей частью национальных проектов.

