23 октября, 12:42

Путин призвал не распылять маткапитал на второстепенные задачи

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность программы материнского капитала, назвав её успешной. Однако он также отметил, что важно не распылять средства маткапитала на второстепенные нужды, а использовать их эффективно, чтобы они в первую очередь шли на поддержку детей и женщин.

«Но только я вас прошу об одном думать: чтобы желание как бы направить материнский капитал на решение разных задач, а задач всегда много, тем более у семей с детьми, — их несть числа, как говорится. Но самое главное — не распылить его на второстепенные вещи. Люди же разные есть, цели разные, интересы разные. Как бы он не исчез», — заявил Путин в ходе первого заседания Совета по демографической и семейной политике.

Глава государства также подчеркнул необходимость поддержки программы маткапитала и его индексации.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости сделать рождение ребёнка повышением статуса семьи, а не осложнением жизни. Российский лидер также подчеркнул важность создания условий, при которых молодые люди смогут совмещать родительство с образованием и профессиональным ростом.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
