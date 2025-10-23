Путин призвал не распылять маткапитал на второстепенные задачи

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность программы материнского капитала, назвав её успешной. Однако он также отметил, что важно не распылять средства маткапитала на второстепенные нужды, а использовать их эффективно, чтобы они в первую очередь шли на поддержку детей и женщин.

«Но только я вас прошу об одном думать: чтобы желание как бы направить материнский капитал на решение разных задач, а задач всегда много, тем более у семей с детьми, — их несть числа, как говорится. Но самое главное — не распылить его на второстепенные вещи. Люди же разные есть, цели разные, интересы разные. Как бы он не исчез», — заявил Путин в ходе первого заседания Совета по демографической и семейной политике.

Глава государства также подчеркнул необходимость поддержки программы маткапитала и его индексации.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости сделать рождение ребёнка повышением статуса семьи, а не осложнением жизни. Российский лидер также подчеркнул важность создания условий, при которых молодые люди смогут совмещать родительство с образованием и профессиональным ростом.