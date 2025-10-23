Путин: Рождение ребёнка должно повышать статус семьи, а не осложнять жизнь

Российские семьи при планировании рождения ребёнка должны быть уверены, что государство окажет всю необходимую поддержку, а этот шаг не ухудшит их положение, а, напротив, повысит социальный статус семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.

Рождение детей должно повышать статус семьи, заявил Путин. Видео © Life.ru

«Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди — прежде всего молодые — искренне стремились обрести счастье материнства и отцовства, реализоваться в воспитании детей и были уверены, что государство в нужный момент окажет поддержку, подставит плечо, сделает всё необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а, напротив, поднимало её статус», — заявил президент.

Российский лидер также подчеркнул важность создания условий, при которых молодые люди смогут совмещать родительство с образованием и профессиональным ростом. Он отметил, что упущение времени для создания семьи недопустимо, и задача государства – продемонстрировать, что успешное совмещение этих сфер деятельности реально, хотя и требует усилий.

Ранее сообщалось, что Путин открыл первое заседание Совета, ответственного за реализацию государственной политики в области демографии и семьи. В ходе мероприятия президент назвал поддержку семей однозначным приоритетом. По его словам, это важнейшее направление национальных проектов.