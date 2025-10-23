Путин заявил, что семейная налоговая выплата начнёт действовать с 2026 года

«Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог, по факту, снизится до 6%», — анонсировал глава государства.

Напомним, а России решили ввести налоговую выплату, которая охватит порядка четырёх миллионов семей с 10 млн несовершеннолетних детей. На неё смогут рассчитывать те граждане, которые работают и имеют двоих и более детей, но среднедушевой доход на человека в их семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Эта мера будет адресной, размер суммы будет индивидуальным для каждой ячейки общества.