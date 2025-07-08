Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 09:31

Голикова раскрыла размер семейной налоговой выплаты, которая станет доступна с 2026 года

Голикова: Размер семейной налоговой выплаты составит от 56 до 189 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 2026 года российские семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут претендовать на новую налоговую выплату. По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, её размер составит в среднем от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом она сообщила во время заседания фракции КПРФ.

Выплата будет доступна семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума, при условии соответствия имущественным критериям и отсутствия задолженности по алиментам. Размер выплаты составит 7% из уплаченного НДФЛ (13%). Семьи смогут вернуть часть подоходного налога по итогам 2025 года. Как пояснила Голикова, выплата призвана дополнительно поддержать родителей с детьми, предоставив им ощутимую финансовую помощь. Этот подход позволит снизить налоговую нагрузку на семьи и увеличить их реальные доходы.

С 1 августа повысят выплаты семьям с детьми. Сколько составит прибавка
С 1 августа повысят выплаты семьям с детьми. Сколько составит прибавка

Как сообщалось ранее, средства на эту выплату поступают из федерального бюджета и перечисляются через Социальный фонд России. Для получения финансовой поддержки необходимо подавать заявление ежегодно. Это связано с тем, что при каждом обращении проводится проверка состава семьи, уровня доходов и наличия имущества. Автоматическое назначение выплаты не предусмотрено.

Никита Никонов
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Новости экономики
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar