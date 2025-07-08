Голикова раскрыла размер семейной налоговой выплаты, которая станет доступна с 2026 года

С 2026 года российские семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут претендовать на новую налоговую выплату. По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, её размер составит в среднем от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом она сообщила во время заседания фракции КПРФ.

Выплата будет доступна семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума, при условии соответствия имущественным критериям и отсутствия задолженности по алиментам. Размер выплаты составит 7% из уплаченного НДФЛ (13%). Семьи смогут вернуть часть подоходного налога по итогам 2025 года. Как пояснила Голикова, выплата призвана дополнительно поддержать родителей с детьми, предоставив им ощутимую финансовую помощь. Этот подход позволит снизить налоговую нагрузку на семьи и увеличить их реальные доходы.