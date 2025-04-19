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Опубликовано 19 апреля 2025, 10:29

Российским семьям рассказали, как получить новую выплату

Говырин: Семейная налоговая выплата работающим семьям будет доступна с 2026 года

Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата для нуждающихся работающих семей с двумя и более детьми. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин, пояснив, что для таких семей налог будет пересчитываться по сниженной ставке 6%.

«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — объяснил Говырин.

Право на получение выплаты имеют работающие родители, усыновители и опекуны, проживающие в России и являющиеся её налоговыми резидентами. При этом, по словам парламентария, семья должна соответствовать критерию нуждаемости: её среднегодовой доход на душу населения не должен превышать 1,5 прожиточного минимума региона. При оценке учитываются доходы и состав семьи, за исключением, например, лиц в розыске или находящихся на принудительном лечении. Сумма выплаты рассчитывается как разница между налогом по полной ставке и налогом по сниженной ставке, которая затем возвращается получателю.

Средства на эту выплату поступают из федерального бюджета и перечисляются через Социальный фонд России. Говырин отметил, что для получения финансовой поддержки необходимо подавать заявление ежегодно. Это связано с тем, что при каждом обращении проводится проверка состава семьи, уровня доходов и наличия имущества. Автоматическое назначение выплаты не предусмотрено.

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Ранее стало известно, что Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие необлагаемую налогом сумму единовременной корпоративной выплаты при рождении ребёнка до 1 миллиона рублей.

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Ольга Сливченко
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