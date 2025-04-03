В России хотят ввести новую категорию, которая освобождается от налога

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс. Они увеличат необлагаемую налогом сумму единовременной корпоративной выплаты при рождении ребёнка до 1 миллиона рублей. Об этом проинформировала пресс-служба министерства.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 миллиона рублей на каждого ребёнка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат», — поясняет Минфин.

Министерство уточняет, что такие выплаты включают материальную помощь от работодателя сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребёнком.

Кроме того, поправки открывают возможность учитывать эти расходы в составе нереализационных затрат при расчёте налога на прибыль организаций. Сейчас без налога можно получать единовременные выплаты в размере до 50 тысяч рублей.