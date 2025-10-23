Путин открыл первое заседание Совета по демографической политике

Президент России Владимир Путин открыл первое заседание Совета, ответственного за реализацию государственной политики в области демографии и семьи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Цель заседания — обсуждение и выработка решений по следующим направлениям: изучение регионального опыта, поддержка студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и улучшение жилищных условий семей с детьми.

«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития», — сказал глава государства, открывая встречу.

Ранее стало известно, что в 2026 году Социальный фонд России начнёт выплачивать семейную налоговую выплату семьям, воспитывающим двух и более детей. Согласно утверждённому закону, первые выплаты поступят уже в июне. Заявления на получение средств можно будет подать с 1 июня по 1 октября, преимущественно через портал «Госуслуги».