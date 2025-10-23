Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 11:54

Путин открыл первое заседание Совета по демографической политике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин открыл первое заседание Совета, ответственного за реализацию государственной политики в области демографии и семьи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин открыл первое заседание Совета по демографической политике. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Цель заседания — обсуждение и выработка решений по следующим направлениям: изучение регионального опыта, поддержка студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и улучшение жилищных условий семей с детьми.

«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития», — сказал глава государства, открывая встречу.

В России увеличат число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка
В России увеличат число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка

Ранее стало известно, что в 2026 году Социальный фонд России начнёт выплачивать семейную налоговую выплату семьям, воспитывающим двух и более детей. Согласно утверждённому закону, первые выплаты поступят уже в июне. Заявления на получение средств можно будет подать с 1 июня по 1 октября, преимущественно через портал «Госуслуги».

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar