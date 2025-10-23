В России увеличат число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка

В России могут расширить количество семей, имеющих право на ежемесячное пособие по случаю рождения или воспитания ребёнка. Данный законопроект уже внесёт в Госдуму, сообщил газете «Известия» лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«По действующему законодательству, право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка возникает, если среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи», — объяснил он.

Предлагается изменить критерий дохода, позволяющий получать пособие, и выплачивать его семьям, чей доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Например, в 2025 году прожиточный минимум составляет 17 733 рубля в месяц. Авторы законопроекта уверены, что эта инициатива станет значимой поддержкой для одиноких родителей, многодетных семей и семей с небольшим уровнем дохода.

Ранее стало известно, что в 2026 году Социальный фонд России начнёт выплачивать семейную налоговую выплату семьям, воспитывающим двух и более детей. Согласно утверждённому закону, первые выплаты поступят уже в июне. Заявления на получение средств можно будет подать с 1 июня по 1 октября, преимущественно через портал «Госуслуги».