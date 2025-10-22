С 2026 года семьи с детьми смогут получать «налоговый кешбэк»

В 2026 году Социальный фонд России будет выплачивать семейную налоговую выплату семьям с двумя и более детьми, начиная с июня. Об этом сообщил глава фонда Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме.

По словам Чиркова, фонд в настоящее время совместно с Налоговой службой, Службой судебных приставов, Минтрудом и Минцифры налаживает свои информационные системы для корректного расчета выплат. Первые поступления гражданам, имеющим на них право, ожидаются уже в июне, в соответствии с принятым законом.

Для получения выплаты жители смогут подать заявление в период с 1 июня по 1 октября. При этом, по словам Чиркова, основным способом подачи заявления станет портал «Госуслуги».

Ранее в Самарской области до 200 тысяч рублей увеличили выплату беременным студенткам. Речь идёт только о девушках, вставших на учёт по беременности в текущем году. Нынешнее увеличение пособия касается только 2025 года.