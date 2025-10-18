Сектор Газа
В Самарской области увеличили выплату беременным студенткам до 200 тыс. рублей

Обложка © freepik

В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам очных отделений вузов и средних специальных учебных учреждений до 200 тысяч рублей, но речь идёт только о девушках, вставших на учёт по беременности в текущем году. Соответствующий приказ Министерства социально-демографической и семейной политики региона опубликован на портале правовой информации.

«В рамках предусмотренного до 2028 года включительно финансирования правительством региона в октябре текущего года принято решение увеличить размер выплаты со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей студенткам, вставшим на учёт по беременности до 31.12.2025, доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере», пояснили РИА «Новости» в пресс-службе областного правительства.

Выплата была введена в Самарской области с января 2025 года, её размер составляет 100 тысяч рублей. Бюджет продолжит финансировать данную выплату и в следующем году. Её точный размер власти определят позже, отдельным правовым актом. Нынешнее увеличение пособия касается только 2025 года.

Соцфонд рассказал, каким беременным студенткам положены новые выплаты

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов совместно с депутатом Яной Лантратовой заявили, что российским мужчинам необходимо предоставлять оплачиваемый отпуска для помощи супругам во время беременности.

