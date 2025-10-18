В Самарской области увеличили выплату беременным студенткам до 200 тыс. рублей

В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам очных отделений вузов и средних специальных учебных учреждений до 200 тысяч рублей, но речь идёт только о девушках, вставших на учёт по беременности в текущем году. Соответствующий приказ Министерства социально-демографической и семейной политики региона опубликован на портале правовой информации.

«В рамках предусмотренного до 2028 года включительно финансирования правительством региона в октябре текущего года принято решение увеличить размер выплаты со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей студенткам, вставшим на учёт по беременности до 31.12.2025, доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере», — пояснили РИА «Новости» в пресс-службе областного правительства.

Выплата была введена в Самарской области с января 2025 года, её размер составляет 100 тысяч рублей. Бюджет продолжит финансировать данную выплату и в следующем году. Её точный размер власти определят позже, отдельным правовым актом. Нынешнее увеличение пособия касается только 2025 года.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов совместно с депутатом Яной Лантратовой заявили, что российским мужчинам необходимо предоставлять оплачиваемый отпуска для помощи супругам во время беременности.