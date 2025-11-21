«Я вчера всё прочувствовал, надо отдохнуть». Почему от поколения зумеров взвыли отделы кадров Оглавление Поколение Z: инструкция по применению. Что их мотивирует, если не карьера Топ отмазок зумеров, от которых у эйчаров дёргается глаз «В девять утра?! У меня организм просыпается только к полудню» «Я вчера всё прочувствовал. Надо отдохнуть, чтобы восстановить энергию» «Я подписывался на саморазвитие и вдохновляющую атмосферу, а не на задачи и дедлайны» «Переработки — для миллениалов» «Я не собираюсь тратить лучшие годы на отчёты в Excel» «Если в отпуске платят меньше, это не отдых, а наказание» «Я готов работать, но только если платят как топ-менеджеру» «На офис уходит время, деньги и нервы. А ещё нет условий для концентрации» «Без постоянной позитивной обратной связи я теряю мотивацию» «Мне некомфортно, когда все обсуждают ипотеку и цены на дачные участки» Инструкция по спасению: что сделать, чтобы ваш зумер не уволился через месяц На рынок труда вышло поколение Z, которое шокирует эйчаров. Инфантильная молодёжь ходит на собеседования с родителями, требует много денег, меньше работы, позитивной атмосферы и всё равно выгорает за месяц. Что мы знаем о зумерах? 20 ноября, 22:15 Зумеры шокируют эйчаров и уходят с работы через месяц. Обложка © Nano Banana AI

Поколение Z: инструкция по применению. Что их мотивирует, если не карьера

Поколение Z (зумеры, центениалы) — это люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год. Отношение зумеров к труду часто вызывает у работодателей недоумение: где энтузиазм и дисциплина? Но поколение Z вполне можно понять — просто они строят всё вокруг других ориентиров.

Эстетика корпоративного успеха. Исследование TrendHunter 2026 показало неожиданный тренд: зумеры романтизируют офисную культуру 80-х и 90-х годов — как в фильмах «Миллиарды» и «Волк с Уолл-стрит». Сегодня этот стиль получил название office core и стал эстетикой успеха нового поколения. Для компаний это вызов: как соединить внешнюю эстетику старой корпоративной культуры с идеями гибкости, психологического комфорта и work-life balance.

Зумеры приходят на собеседования с мамами. Фото © Nano Banana AI

Собеседование с родителями. Работодателей уже не удивляет, когда зумеры приходят на собеседование с родителями. Это помогает молодым людям снизить напряжение и принять взвешенное решение. Психологи объясняют это просто: поколение выросло в атмосфере гиперопеки и переносит модель поддержки во взрослую жизнь.

Бунт против культа работы. Зумеры ценят жизнь больше, чем работу. Исследование, проведённое КД и НИУ ВШЭ, показало: 49,9 % представителей поколения Z считают баланс между работой и личной жизнью важнейшим фактором при выборе места работы. Для 57% важны гибкий график и возможность удалённой работы, но лишь 9% предпочитают полностью дистанционный формат. Остальные выбирают гибридный режим. При этом зумеры также ценят стабильность и перспективы: 82,8 % ставят высокую зарплату на первое место, 60,4 % стремятся к карьерному росту, а 70% видят главным стимулом финансовую мотивацию.

Что зажигает зумеров в работе. Зумеры не воспринимают труд как обязанность. Для 58,7 % важны ясные и чёткие задачи от руководителя. При этом 81,3 % теряют интерес к работе, если не понимают, зачем выполняют задание, и 53,8 % выгорают от однообразия. Они готовы много работать, но только если видят результат и чувствуют, что их труд действительно высоко ценят. Постоянная критика и микроменеджмент раздражают 79,4 % опрошенных.

Зумеры строго делят время на рабочее и своё. Фото © «Шедеврум»

Нанять легко, удержать — нет. Исследователи выделяют четыре типичных зумерских подхода к работе: карьероориентированные прагматики; ценители стабильности; искатели баланса и креаторы — те, кто работает ради самовыражения и смысла. Общая черта у всех одна: они уходят без колебаний, если система в данной компании им не подходит. Согласно опросам, 31% меняют работу раз в год, а 11% — несколько раз в год. HR-специалисты признают: нанять зумера намного проще, чем удержать.

Топ отмазок зумеров, от которых у эйчаров дёргается глаз

«В девять утра?! У меня организм просыпается только к полудню»

Для поколения Z начало рабочего дня в девять утра кажется пережитком старой трудовой системы. Молодые сотрудники считают, что эффективность зависит от состояния и ритма, а не от того, когда они садятся за компьютер.

Такой подход связан с осознанным отношением к здоровью и личному времени. Зумеры стараются сохранить баланс, следят за сном и уровнем стресса, планируют периоды отдыха так же тщательно, как рабочие задачи. Компании, которые учитывают эти особенности и позволяют сотрудникам начинать день по индивидуальному расписанию, получают более стабильную мотивацию и высокий уровень вовлечённости.

«Я вчера всё прочувствовал. Надо отдохнуть, чтобы восстановить энергию»

Зумеры придают большое значение эмоциональному состоянию и внутреннему комфорту. Усталость после первого дня работы для них показатель того, что среда не подходит. Молодые специалисты часто стараются показать результат с самого начала, концентрируются на каждой детали и быстро расходуют силы.

Зумеры быстро устают и выгорают. Фото © «Шедеврум»

В первые недели работы зумерам важно чувствовать поддержку и видеть понятные ориентиры. Наставник, ясные правила, спокойный темп и открытое общение помогают сохранить интерес к работе и снизить риск раннего эмоционального истощения.

«Я подписывался на саморазвитие и вдохновляющую атмосферу, а не на задачи и дедлайны»

Для зумеров требование постоянно быть занятым вызывает внутренний протест. Они воспринимают работу не как обязанность, а как форму самореализации и взаимодействия. Когда руководитель оценивает эффективность только по количеству выполненных задач, молодые сотрудники теряют интерес и чувствуют давление. Им важно понимать смысл своей роли, видеть результат и получать обратную связь, а не просто «выполнять указания».

«Переработки — для миллениалов»

Зумеры придерживаются чётких границ между личным и рабочим временем. После окончания рабочего дня они закрывают ноутбук и переключаются на свои дела без чувства вины. Для них переработки не являются показателями лояльности или трудолюбия. Такое отношение формируется под влиянием культуры осознанности и заботы о себе. Зумеры планируют день так, чтобы оставалось время на спорт, обучение, друзей и отдых.

«Я не собираюсь тратить лучшие годы на отчёты в Excel»

Зумеры психологически не готовы тратить большую часть жизни на работу, особенно если она не приносит удовольствия и радости. Они хотят чувствовать интерес, получать эмоции, видеть результат и иметь время для всего остального. Когда работа занимает почти весь день, а на восстановление остаётся всего 28 дней отпуска в год, зумеры ощущают тревогу и бессмысленность усилий.

Зумеры не готовы тратить свою жизнь на отчёты. Фото © «Шедеврум»

Молодое поколение выросло в мире, где ценятся личный опыт, свобода выбора и эмоциональное благополучие. Поэтому они либо ищут профессию, которая вдохновляет, либо требуют за рутину высокую оплату. Самореализация для них не ограничивается карьерой: она включает творчество, спорт, путешествия и общение. Попытка заставить их жить по старым правилам вызывает внутренний протест.

«Если в отпуске платят меньше, это не отдых, а наказание»

Для зумеров отпуск — не роскошь, а необходимая часть нормальной жизни. Они рассматривают отдых как элемент заботы о себе и уверены, что без полноценного восстановления невозможно сохранять продуктивность. Когда во время отпуска доход снижается, это воспринимается как несправедливость и отсутствие уважения к личному времени. В их представлении человек не должен терять деньги за то, что берёт паузу, чтобы восстановить силы.

«Я готов работать, но только если платят как топ-менеджеру»

Зумеры выросли в условиях экономической нестабильности и резких ценовых скачков, поэтому вопрос денег для них стоит особенно остро. Они видят, как дорожают продукты и жильё, помнят рассказы родителей о девяностых и не хотят повторять этот опыт. Молодое поколение считает, что время и силы, потраченные на работу, должны оплачиваться достойно, иначе в ней нет смысла. На восприятие дохода влияет и культ успеха в соцсетях. Поэтому зумеры требуют высокого уровня оплаты не из жадности, а из желания чувствовать уверенность и не выпадать из социальной реальности.

«На офис уходит время, деньги и нервы. А ещё нет условий для концентрации»

Зумеры задают простой вопрос: зачем тратить время, деньги и нервные ресурсы на дорогу и нахождение в офисе, когда в цифровом пространстве можно строить коллектив, общаться, выполнять те же задачи? В России примерно 25% работающих трудятся полностью или частично из дома — на шесть п.п. больше, чем в 2022 году. Одно из исследований показало, что 40% представителей поколения Z предпочли бы работать удалённо, в то время как лишь 29% готовы регулярно приходить в офис.

Новое поколение диктует свои правила на рынке труда. Фото © «Шедеврум»

Молодые сотрудники убеждены, что можно создать полноценный коллектив онлайн, обмениваться идеями и поддерживать контакт без физического присутствия. Для зумеров важны удобство, концентрация и ощущение контроля над средой, а шумный офис, перегрузки и поездки туда кажутся анахронизмом.

«Без постоянной позитивной обратной связи я теряю мотивацию»

Во многих компаниях действительно принято критиковать сотрудников, а успехи считать чем-то само собой разумеющимся. Ошибку разбирают на совещании, а удачно выполненный проект проходит без единого слова благодарности. Ни премии, ни даже простого «молодец». Зумеры не готовы мириться с таким подходом. Им важно чувствовать признание, особенно если они вкладываются эмоционально и тратят силы. Для них обратная связь должна быть не только о промахах, но и о достижениях.

«Мне некомфортно, когда все обсуждают ипотеку и цены на дачные участки»

Зумерам некомфортно среди коллег старшего возраста. Фото © Nano Banana AI

Для зумеров важно, с кем они проводят рабочие дни. Дело не в возрасте, а в разном восприятии жизни. Зумеры привыкли к открытому общению, шуткам, мемам и свободной атмосфере. Им ближе команда, где можно говорить на одном языке и работать без официоза. Если в офисе царят строгость и дистанция, молодые сотрудники замыкаются и вскоре начинают искать место, где чувствуют себя «своими».

Инструкция по спасению: что сделать, чтобы ваш зумер не уволился через месяц

Чтобы найти общий язык с зумерами, руководителю нужно отказаться от привычки говорить с позиции силы и перейти к нормальному человеческому общению. Им не нужно нравоучений и назиданий — им важно чувствовать уважение.

Главное правило — честность и прозрачность. Если пообещали бонус или карьерный рост, нужно объяснить, когда и за что это произойдёт. Красивые корпоративные лозунги без реальных действий вызывают у зумеров лишь раздражение и разочарование.

Попросите высказать мнение, дайте право предложить идею, прислушайтесь к их аргументам. Молодые сотрудники лучше работают там, где видят, что их слышат.

Полезно регулярно давать обратную связь, в том числе и положительную. Зумеры ценят, когда замечают не только ошибки, но и старания.

Создайте атмосферу доверия и свободы. Не нужно микроменеджмента и постоянного контроля. Лучше договориться о результатах и не мешать человеку делать свою часть работы.

Авторы Анна Розанова