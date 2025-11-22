Психолог объяснила, почему зумеры чаще сталкиваются с депрессией

Поколение зумеров чаще страдает от депрессии из-за завышенных ожиданий к себе. Постоянное сравнение с «идеальной» жизнью в соцсетях вызывает у молодых людей чувство неполноценности. Об этом психолог Радмила Стригунова рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Специалист пояснила, что постоянный скроллинг ленты и наблюдение за успехами других приводит к психологическим проблемам. Для сохранения ментального здоровья Стригунова порекомендовала учиться отличать редактированную реальность от настоящей жизни.

Врач также советует придерживаться здорового образа жизни — достаточно спать, правильно питаться и заниматься спортом. Эти простые шаги помогут снизить тревожность и улучшить психологическое состояние.

