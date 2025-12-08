Путин в Индии
8 декабря, 19:56

Путин продлил запрет на покупку доли в иностранных компаниях без разрешения ЦБ

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин продлил срок действия ограничений на приобретение резидентами России долей в зарубежных компаниях до конца 2026 года. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вносит корректировку в указ от 18 марта 2022 года № 126 о временных мерах в сфере валютного регулирования и финансовой стабильности. В ранее действовавшей редакции ограничение завершалось 31 декабря 2025 года, теперь дата продлена на 12 месяцев — до 31 декабря 2026 года.

Норма предполагает сохранение требования получать разрешение Центрального банка РФ перед совершением сделок по покупке долей в иностранных компаниях. Указ вступает в силу с момента подписания.

Ранее Путин заявил о расчёте на то, что повышение НДС до 22% не станет постоянным. По его словам, решение об увеличении ставки было принято после обсуждений с экспертами. Глава государства пояснил, что данную меру поддержали как Центробанк, так и Министерство финансов, поскольку она была оценена как наиболее прозрачный инструмент из всех возможных.

Тимур Хингеев
