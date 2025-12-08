Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 декабря, 15:07

Путин выразил надежду, что повышение НДС в 2026 году будет временным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% не станет постоянным. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства напомнил, что решение об увеличении ставки было принято после обсуждений с экспертами. Он пояснил, что данную меру поддержали как Центробанк, так и Министерство финансов, поскольку она была оценена как наиболее прозрачный инструмент из всех возможных. При этом Путин отдельно подчеркнул, что рассматривает это повышение как временное.

«Прямее и надёжнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал он.

Путин потребовал не допустить ухода бизнеса в тень на фоне роста НДС
Ранее Путин утвердил закон, изменяющий Налоговый кодекс. Согласно нововведениям, малый бизнес будет постепенно освобождаться от уплаты НДС: порог выручки, при котором возникает обязанность платить налог для упрощённой и патентной систем, будет снижаться. С 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, в 2027 году — 15 миллионов рублей, а к 2028 году — 10 миллионов рублей.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
