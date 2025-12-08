Путин в Индии
8 декабря, 14:06

Путин потребовал не допустить ухода бизнеса в тень на фоне роста НДС

Обложка © Life.ru

Необходимо внимательно контролировать ситуацию, чтобы повышение НДС не спровоцировало уход предпринимателей в тень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы всё работало легально», — подчеркнул глава государства.

По его словам, государству важно обеспечить стабильность налоговой системы и прозрачность работы компаний после изменения ставок.

Силуанов заверил, что россияне не почувствуют повышение НДС до 22%

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, изменяющий Налоговый кодекс. Согласно нововведениям, малый бизнес будет постепенно освобождаться от уплаты НДС: порог выручки, при котором возникает обязанность платить налог для упрощённой и патентной систем, будет снижаться. С 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, в 2027 году — 15 миллионов рублей, а к 2028 году — 10 миллионов рублей.

