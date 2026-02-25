Россиянам могут разрешить закладывать биткоины в ломбардах

В России обсуждают возможность разрешить ломбардам принимать криптовалюту в качестве залога. С инициативой выступило Национальное объединение ломбардов, а Центробанк, как утверждается, уже предварительно одобрил идею. Если соответствующие изменения закрепят законодательно, рынок ломбардов может резко вырасти — с нынешних 100 млрд рублей до 1 трлн за три года.

Участники рынка говорят, что технически инфраструктура для такой услуги уже есть, и часть клиентов ей интересуется. Основное препятствие — отсутствие понятной законодательной базы, которая обеспечит прозрачность и безопасность цифровых операций.

Управляющий сетью ломбардов «Сияй» Кирилл Толпеко в комментарии СМИ2 заявил, что цифровые активы могут органично встроиться в классическую модель залогового кредитования.

«Криптовалюта не требует физического хранения и не нагружает логистику. Её стоимость прозрачна и не нуждается в дорогой экспертизе. Для клиентов процедура не будет отличаться от обычной: нужен только паспорт. Заёмщик переводит криптовалюту на защищенный кошелёк ломбарда, после чего мы проводим мгновенную проверку и выдаем заём на карту или наличными – достаточно пары кликов. При возврате долга актив в полном объёме возвращается владельцу. По сути, это аналог классического залога, только в цифровой оболочке», — отметил он.

Сторонники инициативы считают, что такая схема может быть особенно востребована у тех, кто держит криптовалюту долгосрочно, но периодически нуждается в «живых» деньгах. В этом случае человек получает займ, не продавая актив: если цена криптовалюты растёт, потенциально он не теряет выгоду от роста.

Логика для ломбарда, по описанию авторов идеи, остаётся прежней: при невыкупе залога криптоактив можно будет реализовать на бирже, как это происходит с обычным имуществом — через продажу залога.

Отдельный акцент — на хранении. Предполагается, что приватные ключи от криптокошелька с активами клиентов будут храниться офлайн, благодаря чему их гарантированно не смогут похитить хакеры и интернет-мошенники.

Как ожидается, базовой «залоговой» криптовалютой станет биткоин как самый распространённый актив. Также отмечается, что похожие модели уже применяются в ряде стран и сторонники инициативы считают, что разрешение в РФ ускорит интеграцию криптовалюты в регулируемое финансовое поле.

Ранее Банк России выступил с инициативой ввести ограничения на приобретение криптовалюты гражданами, не обладающими статусом квалифицированных инвесторов. При этом допуск на рынок криптоактивов для квалифицированных инвесторов возможен — при условии прохождения специального тестирования.