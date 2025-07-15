Спящий «кит» начал выводить миллиарды в биткоинах после 14 лет тишины

Неизвестный держатель, хранивший свыше 80 000 биткоинов без единой транзакции на протяжении 14 лет, внезапно начал перемещать свои активы на кошельки компании Galaxy Digital. По данным аналитиков Lookonchain, уже было переведено около 40 009 BTC, что эквивалентно примерно $4,68 млрд.

Специалисты выяснили, что эти переводы исходят с того же адреса, с которого 4 июля была проведена транзакция на новые адреса с 80 000 BTC, неактивных с 2011 года. Часть монет уже направлена на биржи — около 6 тысяч BTC ($706 млн) переместились из Grayscale на платформы Bybit и Binance.

Первоначально эти биткоины были приобретены по цене около $0,78 за «монету». С тех пор стоимость криптовалюты выросла более чем в 150 тысяч раз, достигнув исторического максимума в $123 000.

Galaxy Digital, куда преимущественно поступают средства, — это брокер для институциональных инвесторов и оператор внебиржевых сделок (OTC). Активизация вывода может указывать на подготовку к продаже части биткоинов на фоне рекордного роста курса, отмечает The Block.