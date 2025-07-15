Спящий «кит» начал выводить миллиарды в биткоинах после 14 лет тишины
Владелец нетронутых с 2011 года биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio
Неизвестный держатель, хранивший свыше 80 000 биткоинов без единой транзакции на протяжении 14 лет, внезапно начал перемещать свои активы на кошельки компании Galaxy Digital. По данным аналитиков Lookonchain, уже было переведено около 40 009 BTC, что эквивалентно примерно $4,68 млрд.
Специалисты выяснили, что эти переводы исходят с того же адреса, с которого 4 июля была проведена транзакция на новые адреса с 80 000 BTC, неактивных с 2011 года. Часть монет уже направлена на биржи — около 6 тысяч BTC ($706 млн) переместились из Grayscale на платформы Bybit и Binance.
Первоначально эти биткоины были приобретены по цене около $0,78 за «монету». С тех пор стоимость криптовалюты выросла более чем в 150 тысяч раз, достигнув исторического максимума в $123 000.
Galaxy Digital, куда преимущественно поступают средства, — это брокер для институциональных инвесторов и оператор внебиржевых сделок (OTC). Активизация вывода может указывать на подготовку к продаже части биткоинов на фоне рекордного роста курса, отмечает The Block.
14 июля утром курс BTC достиг пика в $123 000, после чего за сутки цена снизилась на 4,2%, и к 12:20 мск торгуется около $117 000. Начало переводов совпало с падением цены ниже $119 000, что могло вызвать психологический эффект среди трейдеров: один из них сразу закрыл длинную позицию и открыл короткую на $50 млн.
Ранее Life.ru сообщал, что биткоин пробил потолок своей стоимости, превысив отметку в 120 тысяч долларов. Это случилось 14 июля. Его рыночная капитализация — 2,405.95 млрд долларов (187,999.11 млрд рублей). Однако экономисты считают, что вкладываться в него опасно.