Биткоин достиг нового максимума, превысив отметку в 120 тысяч долларов

Цифровая валюта достигла отметки в 121,214,56 доллара. На данный момент Bitcoin стоит 120,950.32 долларов (9,45 миллиона рублей) за одну монету (BTC/USD). Его рыночная капитализация — 2,405.95 млрд долларов (187,999.11 млрд рублей).

А ранее компания TON Foundation заключила соглашение с правительством ОАЭ о реализации программы, предоставляющей владельцам Toncoin возможность получить десятилетнюю «золотую визу». Отмечается, что необходимо инвестировать в криптовалюту сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов на три года, а также выплатить комиссию.