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14 июля, 04:54

Биткоин достиг нового максимума, превысив отметку в 120 тысяч долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Курс биткоина 14 июля впервые поднялся выше 120 тысяч долларов. Информация представлена на криптовалютной бирже Binance.

Цифровая валюта достигла отметки в 121,214,56 доллара. На данный момент Bitcoin стоит 120,950.32 долларов (9,45 миллиона рублей) за одну монету (BTC/USD). Его рыночная капитализация — 2,405.95 млрд долларов (187,999.11 млрд рублей).

Биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в 119 тысяч долларов
Биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в 119 тысяч долларов

А ранее компания TON Foundation заключила соглашение с правительством ОАЭ о реализации программы, предоставляющей владельцам Toncoin возможность получить десятилетнюю «золотую визу». Отмечается, что необходимо инвестировать в криптовалюту сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов на три года, а также выплатить комиссию.

Тимур Хингеев
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