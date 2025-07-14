Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 03:34

Биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в 119 тысяч долларов

Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

«По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов», — говорится на сайте.

Биткоин в основном демонстрировал укрепление к доллару. Однако с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.

«Окажутся в убытке»: Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин
«Окажутся в убытке»: Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин

Напомним, что предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу. Тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов. В ночь на 11 июля (0:20 мск) цена первой криптовалюты достигла $116 173, продемонстрировав суточный рост на 4,5%.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Криптовалюта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar