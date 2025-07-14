Биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в 119 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

«По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов», — говорится на сайте.

Биткоин в основном демонстрировал укрепление к доллару. Однако с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.