Биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в 119 тысяч долларов
Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.
«По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов», — говорится на сайте.
Биткоин в основном демонстрировал укрепление к доллару. Однако с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
Напомним, что предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу. Тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов. В ночь на 11 июля (0:20 мск) цена первой криптовалюты достигла $116 173, продемонстрировав суточный рост на 4,5%.