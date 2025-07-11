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10 июля, 22:05

Биткоин вновь обновил рекорд, впервые преодолев отметку в $116 тысяч

Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travis Wolfe

Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travis Wolfe

Курс биткоина достиг нового исторического максимума, превысив $116 тысяч, согласно данным криптобиржи Binance. В ночь на 11 июля (0:20 мск) цена первой криптовалюты достигла $116 173, продемонстрировав суточный рост на 4,5%.

К 0:26 мск динамика немного замедлилась — цифровой актив скорректировался до $115 900, сохраняя прирост на уровне 4,3% за сутки.

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Ранее Life.ru провёл анализ, объясняющий, почему инвестиции в биткоин могут быть рискованными. Экономисты считают его одним из самых ненадёжных способов вложения средств, так как операционные риски могут привести россиян к финансовым потерям.

Артём Гапоненко
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