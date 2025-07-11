Биткоин вновь обновил рекорд, впервые преодолев отметку в $116 тысяч

Курс биткоина достиг нового исторического максимума, превысив $116 тысяч, согласно данным криптобиржи Binance. В ночь на 11 июля (0:20 мск) цена первой криптовалюты достигла $116 173, продемонстрировав суточный рост на 4,5%.

К 0:26 мск динамика немного замедлилась — цифровой актив скорректировался до $115 900, сохраняя прирост на уровне 4,3% за сутки.

Ранее Life.ru провёл анализ, объясняющий, почему инвестиции в биткоин могут быть рискованными. Экономисты считают его одним из самых ненадёжных способов вложения средств, так как операционные риски могут привести россиян к финансовым потерям.