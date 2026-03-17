Ловушка для доверчивых: Депутат объяснил, как бесплатные VPN крадут ваши деньги
В Госдуме рассказали о киберрисках при использовании VPN-сервисов
Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал РИА «Новости» почему использование VPN-сервисов, особенно бесплатных, сопряжено с серьёзными рисками для кибербезопасности граждан.
«Использование VPN-сервисов давно перестало быть исключительно инструментом для защиты конфиденциальности. Сегодня вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники», — заявил парламентарий.
По словам Немкина, многие бесплатные VPN не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные пользователей, передавать трафик третьим лицам или содержать вредоносные модули. В результате человек, пытаясь защититься, сам передаёт свои персональные данные неизвестным операторам.
Отдельная проблема — использование VPN злоумышленниками. Подмена IP-адреса позволяет мошенникам скрывать свою геолокацию и усложнять расследование преступлений, «запутывая следы» через десятки серверов в разных странах.
Кроме того, депутат предупредил о росте числа вредоносных приложений, маскирующихся под популярные VPN. Такие программы могут перехватывать пароли, банковские данные и коды из SMS, создавая прямую угрозу хищения средств.
Ранее суд в Москве оштрафовал Google LLC на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через Google Play. Таганский суд признал компанию виновной по шести административным протоколам.
