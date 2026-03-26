Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:50

Самозапрет на кредиты устанавливают ежемесячно около 1 млн россиян

В России каждый месяц сапозапрет на получение кредита устанавливают около 1 миллиона человек. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Она добавила, что также нужно обязать банки предлагать клиентам такой самозапрет при оформлении кредита.

«Самозапрет на кредиты, который тоже был введён законом, его за неполный год установили 20 млн человек. В месяц около миллиона человек продолжают устанавливать самозапрет. Кто-то снимает, потом снова устанавливает», — пояснила Набиуллина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля в России будет действовать лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС – не более 100 тысяч долларов США (около 8,1 млн рублей).

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar