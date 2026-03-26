Самозапрет на кредиты устанавливают ежемесячно около 1 млн россиян

В России каждый месяц сапозапрет на получение кредита устанавливают около 1 миллиона человек. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Она добавила, что также нужно обязать банки предлагать клиентам такой самозапрет при оформлении кредита.

«Самозапрет на кредиты, который тоже был введён законом, его за неполный год установили 20 млн человек. В месяц около миллиона человек продолжают устанавливать самозапрет. Кто-то снимает, потом снова устанавливает», — пояснила Набиуллина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля в России будет действовать лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС – не более 100 тысяч долларов США (около 8,1 млн рублей).