Путин запретил вывозить из России наличные свыше $100 тысяч в страны ЕАЭС

С 1 апреля в России действует лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС – не более 100 тысяч долларов США (около 8,1 млн рублей). Об этом говорится в официальном указе российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля 2026 г. запрет на вывоз из РФ в государства-члены Евразийского экономического союза наличной валюты РФ физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ, установленному на дату вывоза», — говортся в указе.

Исключение из общего порядка касается случаев, когда средства вывозятся за рубеж воздушным путём через определённые правительством пункты пропуска. Для этого необходимо иметь при себе либо заверенные банковские выписки, подтверждающие снятие денег со счетов лиц, осуществляющих вывоз, либо иные документы, перечень которых будет установлен правительством.

Также с 1 мая вводится запрет на вывоз золотых слитков массой более 100 грамм.

Ранее сообщалось, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода. Новые сроки действия мер установлены до 9 сентября 2026 года.