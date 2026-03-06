Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 11:40

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alive Color Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alive Color Stock

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода. Новые сроки действия мер установлены до 9 сентября 2026 года.

В регуляторе пояснили, что для граждан, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных. Такие клиенты могут снять сумму остатка на счетах на указанную дату, но не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро, если ранее не использовали это право.

Остальные средства по-прежнему выдаются в рублях. При этом сумма выплаты не может быть ниже расчёта по официальному курсу Банка России на день выдачи для средств, размещённых до 9 сентября 2022 года.

Набиуллина назвала острой проблему «раздолжнителей» в России
Набиуллина назвала острой проблему «раздолжнителей» в России

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году прибыль банков может достичь 3,8 триллиона рублей. Значительная часть прибыли уходит на капитализацию. Однако именно заработок банков позволяет поддерживать капитал и кредитный рост.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar