ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода. Новые сроки действия мер установлены до 9 сентября 2026 года.

В регуляторе пояснили, что для граждан, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных. Такие клиенты могут снять сумму остатка на счетах на указанную дату, но не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро, если ранее не использовали это право.

Остальные средства по-прежнему выдаются в рублях. При этом сумма выплаты не может быть ниже расчёта по официальному курсу Банка России на день выдачи для средств, размещённых до 9 сентября 2022 года.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году прибыль банков может достичь 3,8 триллиона рублей. Значительная часть прибыли уходит на капитализацию. Однако именно заработок банков позволяет поддерживать капитал и кредитный рост.