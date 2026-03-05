Набиуллина назвала острой проблему «раздолжнителей» в России

В России остро стоит проблема организаций, обещающих гражданам помочь в решении проблем с долгами. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с представителями кредитно-финансовых организаций. По её словам, после обращения к «раздолжнителям» ситуация зачастую становится только хуже.

«Вы знаете эту проблему с «раздолжнителями», она достаточно острая», — сказала Набиуллина.

Глава финансового регулятора обратилась к банкам с просьбой обратить внимание на клиентов, у которых есть риски просрочек по платежам. Набиуллина призвала активнее работать с ними.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила об «осторожном оптимизме» в вопросе борьбы с телефонными мошенниками. Глава ЦБ не стала вдаваться в подробности, призвав и далее сохранять бдительность.