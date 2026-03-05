Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 14:00

Набиуллина назвала острой проблему «раздолжнителей» в России

Эльвира Набиуллина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Эльвира Набиуллина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В России остро стоит проблема организаций, обещающих гражданам помочь в решении проблем с долгами. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с представителями кредитно-финансовых организаций. По её словам, после обращения к «раздолжнителям» ситуация зачастую становится только хуже.

«Вы знаете эту проблему с «раздолжнителями», она достаточно острая», — сказала Набиуллина.

Глава финансового регулятора обратилась к банкам с просьбой обратить внимание на клиентов, у которых есть риски просрочек по платежам. Набиуллина призвала активнее работать с ними.

Набиуллина: В 2026 году прибыль банков может достичь 3,8 триллиона рублей
Набиуллина: В 2026 году прибыль банков может достичь 3,8 триллиона рублей

Ранее Эльвира Набиуллина заявила об «осторожном оптимизме» в вопросе борьбы с телефонными мошенниками. Глава ЦБ не стала вдаваться в подробности, призвав и далее сохранять бдительность.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar