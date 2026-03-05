Набиуллина: В 2026 году прибыль банков может достичь 3,8 триллиона рублей

По итогам 2026 года прибыль банковского сектора России может составить 3,3-3,8 триллиона рублей. Такой прогноз озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с представителями кредитно-финансовых организаций.

«В этом году мы ожидаем, хотя это ещё начало года, можно сказать, практически. Но мы ожидаем прибыль примерно на уровне прошлого года в диапазоне от 3,3 до 3,8 триллиона рублей», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, значительная часть прибыли уходит на капитализацию, и она «немного снизилась по сравнению с предыдущим годом» из-за кредитных потерь. Однако именно заработок банков, подчеркнула Набиуллина, позволяет поддерживать капитал и кредитный рост.

В целом банковский сектор завершил 2025 год с хорошим результатом. Ожидается, что по итогам нынешнего года рост корпоративного кредитования вырастет на 7-12%, а ипотечного — на 6-11%.

«И мы также ожидаем, что к росту вернётся потребительское кредитование необеспеченное — оцениваем его в диапазоне где-то 4-9%», — добавила Набиуллина.

Ранее Центробанк подал иск в Общий суд Европейского союза в Люксембурге, пытаясь оспорить блокировку активов, хранящихся в ЕС. В заявлении указывается, что действия Брюсселя нарушают права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков.