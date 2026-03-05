С 9 марта усилятся колебания курса доллара. Что произойдёт с рублём Оглавление Что происходит на валютном рынке на этой неделе Какие события определят курс доллара на следующей неделе Какой курс рубля ждут экономисты с 9 марта На валютном рынке нарастает неопределённость. Курс доллара оказался под влиянием противоречивых факторов. При этом на следующей неделе на валютном рынке может наступить переломный момент. Чего ждут экономисты и каким будет курс рубля? 4 марта, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара с 9 марта. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Что происходит на валютном рынке на этой неделе

В начале весны на Ближнем Востоке резко обострилась геополитическая ситуация — глобальный доллар взлетел ко всем мировым валютам, нефть и газ подскочили на десятки процентов, но рубль всё ещё стабилен и всё ещё находится недалеко от годовых вершин. Курс доллара от Центробанка — 77,6, евро над 90, биржевой юань под 11,2.

— Сырьевое ралли не приводит к росту курса рубля на фоне высокой спекулятивной составляющей. Риск-премия в барреле расширенная, а поддержка валютам может исходить от перспектив дальнейшего снижения ставки ЦБ и анонса быстрой корректировки бюджетного правила, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Какие события определят курс доллара на следующей неделе

Мировые рынки и активы пришли в бурное движение на фоне ближневосточной эскалации: фондовые биржи повсеместно падают, нефть, газ и драгметаллы растут в цене. А рубль, несмотря на это всё, остаётся невозмутимым, он лишь немного сдал позиции после завершения налогового периода. Волатильность сырья сглаживается для рубля бюджетным правилом. К тому же изменения уровня цен нефти обычно отражаются на курсе с временным лагом в 4–6 недель. Об этом рассказал инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин.

По его словам, предложение валюты всё так же стабильно, а спрос импортёров на неё ещё не ожил в условиях высоких процентных ставок. Значимо ослабить позиции рубля могло бы ужесточение бюджетного правила в части сокращения цены отсечения по бюджетному правилу, однако взлёт мировых цен на нефть может заставить финансовые власти повременить с этим шагом. А вот шансы на снижение ключевой ставки ЦБ 20 марта кажутся более определёнными. По мере приближения даты заседания всё более чутким будет внимание к инфляционной статистике.

— Особенной важными будут релизы Росстата 13 марта — в этот день ведомство представит февральский ИПЦ и данные по недельной и годовой инфляции на 10 марта, — добавил Александр Бахтин.

Ключевое событие следующей недели — публикация американского CPI за февраль в среду, 11 марта. Если инфляция в США окажется ниже ожиданий, это снизит аппетит рынков к доллару как защитному активу и несколько ослабит его к мировым валютам, в том числе косвенно поддержит рубль. При январской инфляции в США 2,4 % и безработице 4,3 % рынки сейчас находятся в режиме ожидания — любое расхождение с прогнозом даст волатильность. На этот момент обратил внимание управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro Денис Астафьев.

Одним из ключевых внутренних факторов, который будет влиять на следующей неделе, остаются обсуждаемые параметры корректировки бюджетного правила. Планы правительства по его возможному ужесточению теоретически способны увеличить объёмы валютных операций в рамках бюджетного механизма. Если соответствующие сигналы будут восприняты рынком как предпосылка к росту спроса на иностранную валюту со стороны государства, это может оказать умеренное давление на рубль в течение недели. Впрочем, сам по себе механизм бюджетного правила традиционно направлен на сглаживание волатильности и повышение предсказуемости бюджетной политики, что в среднесрочной перспективе играет стабилизирующую роль. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

— Внешний фон остаётся относительно благоприятным. Рост нефтяных цен на мировом рынке традиционно поддерживает российскую валюту через канал экспортной выручки и улучшения торгового баланса. Если сырьевые котировки продолжат движение вверх или хотя бы удержатся на повышенных уровнях, это способно компенсировать часть потенциального давления со стороны бюджетных факторов, — добавил Александр Шнейдерман.

Какой курс рубля ждут экономисты с 9 марта

По оценкам Михаила Зельцера, факторы за восстановление курсов иностранных валют с годового дна всё-таки пересилят и валютные пары пойдут на укрепление. Ещё в рамках марта доллар может быть на уровне 80 рублей, евро — в середине диапазона 90–95, а юань — у 11,5. А на будущей неделе курсы инвалют могут быть выше текущих примерно на процент: доллар над 78, евро у 91, юань — под 11,3.

— На будущей неделе яркой динамики от валютных пар не ждём — юань может торговаться ближе к верхней границе 11,1–11,3, доллар может коснуться 78, евро — вернуться в область 91–92, — считает Александр Бахтин.

Ключевая ставка — 15,5 % — делает рублёвые инструменты привлекательными. Инфляция в январе составила 6 % в годовом выражении, Банк России прогнозирует её снижение до 4,5–5,5 % по итогам года. На фоне этого массового бегства из рубля ждать не стоит. Базовый ориентир на следующую неделю — 76–81 за доллар с тяготением к верхней границе диапазона: ближневосточная неопределённость, пусть и косвенно, подыгрывает доллару. Такой прогноз сделал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева