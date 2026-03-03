ЦБ оспорил бессрочную заморозку активов России в суде ЕС в Люксембурге

Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза в Люксембурге, оспаривая Регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 года № 2025/2600. Заявление направлено 27 февраля 2026 года в порядке статьи 263 Договора о функционировании ЕС.

Регламент предусматривает бессрочную блокировку активов Банка России и исключает возможность судебной защиты, в том числе исполнение судебных и арбитражных решений, связанных с принятыми мерами.

«В результате принятия Регламента ЕС были нарушены… базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», — говорится в заявлении ЦБ.

В Банке России также указали на возможные процедурные нарушения при принятии документа, в частности, на отсутствие единогласного голосования стран ЕС. Регулятор подчеркнул, что сохраняет за собой все доступные правовые средства защиты в отношении своих активов.