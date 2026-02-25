Берлин отказался от идеи конфискации российских активов в пользу Украины
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Тему экспроприацию активов РФ сняли с повестки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
Тема экспроприации замороженных в Европе российских активов для Украины в настоящее время больше не обсуждается. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.
«Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем [для Украины размером €90 млрд], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Вадефуля, вопрос использования замороженных российских активов может вернуться к обсуждению позже — в контексте возможного возмещения ущерба.
«Но в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», — отметил министр.
На саммите ЕС в декабре 2025 года план по экспроприации российских активов не получил поддержки. Вместо этого страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд за счёт коллективных заимствований. Вопрос дальнейшей судьбы замороженных активов России остаётся предметом возможных будущих переговоров.
