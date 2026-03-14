Названы регионы России, где жители массово переходят на наличные

Северный Кавказ стал лидером по спросу на наличные — в Чечне на одного жителя приходится почти 22 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА «Новости» после изучения данных ЦБ РФ о разнице между поступлениями и выдачами через банки и подразделения регулятора в четвёртом квартале 2025 года.

В Чеченской Республике показатель достиг почти 22 тысяч рублей. В Ингушетии он составил около 14,5 тысячи, в Дагестане — 12,2 тысячи. В пятёрку также вошли Карачаево-Черкесия (8,9 тысячи) и Северная Осетия (8,7 тысячи).

В трёх регионах, напротив, жители вносили на счета больше, чем снимали. Лидером по этому показателю стала Магаданская область (почти 5 тысяч рублей в месяц на человека), за ней следуют Ленинградская область (1,6 тысячи) и Адыгея (около 500 рублей).

Ранее Life.ru рассказывал, что в украинских банках почти закончились наличные деньги после ареста инкассаторских машин в Венгрии. В связи с этим украинский Национальный банк собирается провести специальную процедуру обмена безналичной валюты на наличную для пополнения запасов в кассах.