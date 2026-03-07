В украинских банках почти не осталось наличных после ареста инкассаторов в Венгрии

Украинские банки столкнулись с нехваткой наличных после инцидента с задержанием инкассаторов в Венгрии. Соответствующую информацию передало издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Национальный банк анонсировал на понедельник специальную процедуру обмена безналичной валюты на наличную для пополнения запасов в кассах. Финансовый регулятор таким образом пытается решить проблему с дефицитом наличных средств, возникшую после громкого задержания.