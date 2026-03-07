В украинских банках почти не осталось наличных после ареста инкассаторов в Венгрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /RomanR
Украинские банки столкнулись с нехваткой наличных после инцидента с задержанием инкассаторов в Венгрии. Соответствующую информацию передало издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацбанка Украины.
Национальный банк анонсировал на понедельник специальную процедуру обмена безналичной валюты на наличную для пополнения запасов в кассах. Финансовый регулятор таким образом пытается решить проблему с дефицитом наличных средств, возникшую после громкого задержания.
Напомним, что 5 марта венгерские правоохранители задержали два бронеавтомобиля украинского «Ощадбанка», где находились семеро человек, включая бывшего генерала спецслужбы Геннадия Кузнецова. По версии Будапешта, задержанные везли из Австрии на Украину крупную сумму: 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто запросил у Киева разъяснений, предположив, что средства могут принадлежать мафиозным структурам, но ответа не получил. Вместо этого украинская Нацполиция возбудила уголовное дело по факту похищения людей и захвата заложников. Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что инкассаторы вернулись на родину из Венгрии.
