Венгрия потребовала от Киева разъяснений после задержания инкассаторов «Ощадбанка»

Венгрия требует от официального Киева срочных разъяснений после задержания на своей территории бронированных машин, принадлежащих украинскому «Ощадбанку». Венгерские правоохранители остановили инкассаторов, которые перевозили крупную сумму наличными.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил факт задержания сотрудников финучреждения и начала расследования. По его словам, у правоохранителей возникли вопросы к происхождению средств, есть подозрения в отмывании денег.

«Справедливо возникает вопрос, не идёт ли речь о деньгах украинской военной мафии», — заявил министр. Он подчеркнул, что Будапешт ждёт от украинской стороны «немедленных ответов и объяснений».

В связи с громкими обвинениями в адрес Киева дипломатическое ведомство страны дало понять, что намерено добиваться полной прозрачности этого дела. В Венгрии хотят выяснить, имеют ли задержанные финансы отношение к криминальным структурам.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением, обвинив Венгрию в задержании семерых украинских инкассаторов и принадлежащих им ценностей. По информации украинской стороны, инкассаторы следовали в Австрию, перевозя крупную сумму денег и драгоценные металлы. Сибига охарактеризовал действия венгерских властей как «захват заложников» и сообщил, что Киев уже направил ноту протеста с требованием освободить граждан. В «Ощадбанке» уточнили, что речь идёт о грузе в размере 80 миллионов долларов и девяти килограммов золота.